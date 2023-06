Terni, buche in Valnerina: «Qualcosa si è mosso. Ma così»

L’sos era partito poco meno di dieci giorni fa ed ora c’è «una specie di risvolto» come segnala chi ha lanciato l’allarme legato alle buche stradali tra strada Santa Maria del Caso e strada Ponte Vecchio, non distante dagli abitati di Collestatte e Torreorsina in Valnerina. Bene, cosa è successo? Lo spiega la cittadina: «Nella serata di mercoledì, intorno alle 23, è arrivata una pattuglia della polizia Locale con la Protezione civile. Hanno messo un po’ di catrame per attappare le buche più piccole. Le altre restano». Qualcosa si è mosso quindi. Ma non c’è piena soddisfazione. Motivo? Lo mostra attraverso le foto inviate: «La ritengo una grande presa in giro. Ho scritto al sindaco ed a questo punto aspetto l’evolversi della situazione». Non ci si annoia mai.

L’SOS PER LE BUCHE IN VALNERINA