Terni, cantiere Verdi: ‘chiusura’ di un anno per vico Sant’Agape

Ci siamo, la maxi sistemazione della viabilità è scattata. E non sarà breve: è entrata in vigore l’ordinanza – la firma è del dirigente ad interim alla mobilità, Claudio Bedini – per la viabilità intorno all’area del cantiere del teatro Verdi che, a stretto giro, vivrà la fase più delicata e complessa per quel che concerne il I stralcio funzionale da 6 milioni di euro (allo stato attuale il completamento è previsto per settembre 2024, vedremo se il termine sarà rispettato). La novità di maggior rilievo è la chiusura al traffico veicolare di vico Sant’Agape. Da oggi c’è l’istituzione di un senso unico di marcia nella direzione Comune Vecchio, Tre archi, Piazza Clai, Chiodaioli, Manni, Ospedale, San Nicandro, il senso unico in direzione piazza Corona, corso Vecchio, Tre Archi fino a Comune Vecchio, il ripristino dell’area pedonale urbana su via dell’Ospedale e su via San Nicandro, il posizionamento dei delimitatori per la corsia di transito su piazza Clai («per preservare la pavimentazione») con limite massimo di velocità 20 km/h e la «realizzazione del varco su San Nicandro». Durata del provvedimento? Dodici mesi, fino a febbraio 2025.

LA SISTEMAZIONE PER I LAVORI DEL I STRALCIO: COSA CAMBIA PER IL TRAFFICO

BONIFICA BELLICA E AMIANTO, IL DOPPIO AFFIDAMENTO

VICO SANT’AGAPE VERSO LA CHIUSURA