Terni, case popolari: via al bando per 70 alloggi, domande fino al 29 dicembre

A Terni scatta il bando di concorso per la formazione della graduatoria degli aspiranti all’assegnazione in locazione degli alloggi di edilizia residenziale sociale pubblica. Da lunedì 30 ottobre è possibile presentare la domanda, termine ultimo fissato al 29 dicembre: in ballo 70 case di nuova costruzione e/o di recupero nel territorio comunale. Alcune di queste (10) saranno riservate a favore dei giovani nuclei familiari e famiglie monoparentali: «Stabilita, ai sensi dell’art. 29-ter della legge regionale 23/03 e s.m.i., una riserva (fino all’8% degli alloggi da assegnare) pari a 5 alloggi da assegnare a favore dei nuclei familiari con priorità per quelli con figli minori a carico, di età non superiore a quattro anni ed in ragione del loro numero; stabilita, altresì, una riserva (fino all’8% degli alloggi da assegnare) pari a 5 alloggi da assegnare a favore dei nuclei familiari costituiti da un unico genitore, con uno o più figli a carico». Per ulteriori informazioni è possibile contattare la direzione welfare (Piazza San Francesco), lunedì e venerdì dalle 9 alle 13, martedì pomeriggio dalle 15 alle 17. A gestire l’iter è la dirigente Donatella Accardo.

