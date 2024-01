Terni, cavalcavia Gabelletta-Maratta: tempo di apertura

Ci siamo, ora c’è l’ufficialità. A due anni dalla consegna dei lavori – 27 gennaio 2022 – apre al traffico veicolare il nuovo cavalcavia lungo la Gabelletta-Maratta a Terni, la cui lavorazione è stata aggiudicata nell’estate 2021 per oltre 700 mila euro: l’appuntamento è per le ore 10 di venerdì 26 gennaio in strada di Casanova. «Ha una lunghezza complessiva di 36 metri e prevede una corsia per ciascun senso di marcia. I lavori, progettati e diretti dai tecnici della direzione lavori pubblici, sono durati circa 14 mesi e sono stati eseguiti dall’Impresa 2P Asfalti di Roma», spiega l’amministrazione. In loco per l’evento il vicesindaco Riccardo Corridore e l’assessore ai lavori pubblici Giovanni Maggi.

