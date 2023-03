Terni, c’è la variazione delle zona climatica per otto frazioni

Acquapalombo, Appecano, Battiferro, Cecalocco, Porzano, Polenaco, Pracchia e Titurano. Sono le frazioni di Terni – tutte comprese tra 401 e 943 metri sul livello del mare – oggetto di un decreto sindacale firmato da Leonardo Latini: c’è la variazione della zona climatica per via dell’altitudine. Diventano di categoria E. Tutto basato sul dpr 412 dell’agosto 1993 riguardante il ‘regolamento recante norme per la progettazione, l’installazione, l’esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia’. L’atto sarà efficace se entro novanta giorni non arriverà un provvedimento di diniego da parte del ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato.

La novità

Il territorio (casa comunale a quota 130 metri sul livello del mare) di base è stato all’epoca individuato per la zona climatica D: «I comuni aventi porzioni edificate del proprio territorio a quota superiore rispetto alla quota della casa comunale, qualora detta circostanza, per effetto della rettifica dei gradi-giorno calcolata secondo le indicazioni di cui al comma 3, comporti variazioni della zona climatica, possono, mediante provvedimento del sindaco, attribuire esclusivamente a dette porzioni del territorio una zona climatica differente». E così è stato. L’input originario in tal senso era partito dal capogruppo del Pd Francesco Filipponi con un’interrogazione. Motivo? Segnalare le problematiche in Valserra per la mancanza di agevolazioni per gasolio e gpl: il decreto del sindaco potrebbe risolvere il guaio in tal senso. Tutto ciò perché già nel 1999 sono state introdotte modifiche che estendono l’agevolazione per gasolio e gpl anche alle frazioni non metanizzate ricompresi nella zona climatica E. In origine nel provvedimento era stata inserita anche la frazione di Poggio Lavarino, poi ‘tagliata’ perché sotto i 400 metri.