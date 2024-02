Terni, c’è ‘Sei zampe in città’: un viaggio nel mondo del cane

A Terni, nella Biblioteca comunale, arriva ‘Sei zampe in città – corso cittadino a quattro zampe’, organizzato da LiberInsieme a sei zampe di Barbara Corrai. Un corso che si compone di tre incontri teorici al Caffè letterario e due incontri pratici al parco La Passeggiata. Un viaggio nel mondo del cane: dalla comunicazione, i bisogni, le fasi di crescita, il comportamento, ad aspetti maggiormente pratici come il guinzaglio e l’incontro con gli altri cani.

Gli appuntamenti

Il corso si terrà il 17 febbraio, il 20 aprile, il 4 maggio, il 18 maggio e il 15 giugno, sempre dalle 10.30 alle 13. Si può partecipare anche solo ai singoli incontri. A chi parteciperà a tutti e 5 gli incontri verrà rilasciato un attestato di frequenza. Chi parteciperà a tutti gli incontri perfezionerà l’iscrizione di volta in volta ad ogni seminario, non è quindi richiesto il pagamento anticipato dell’intero corso. Il costo di ogni incontro è di 20 euro, il costo per l’intero percorso per chi ha adottato un cane da un canile della nostra città e decide di frequentare l’intero corso è di 80 euro. Il corso è co-organizzato con il Comune di Terni, per info ed iscrizioni si può contattare Barbara Corrai al 320.8990274.