Terni, Collelicino cinque ore all’asciutto

Un’interruzione idrica che, a maggior ragione in questo periodo di afa, ha creato disagi in serie, oltre ad essere stata ‘improvvisa’. A lamentarsi per quanto accaduto sono alcuni residenti di Collelicino, frazione di Terni: «Dalle ore 14 di venerdì – raccontano – l’acqua è sparita dai nostri rubinetti. Nessuno ci ha avvertiti di questa cosa e, contattato il Servizio idrico, ci è stato detto che la situazione sarebbe rimasta questa almeno fino a lunedì, con conseguente impossibilità di fare fronte alle situazioni di ogni giorno come cucinare, pulirsi, curare gli animali o l’igiene dell’abitazione. Senza dimenticare che qui ci vivono anche anziani e bambini».

L’aggiornamento

Fortuntamente la situazione è rientrata prima di quanto ipotizzato e già poco prima delle ore 19 di venerdì, l’interruzione idrica è terminata. Ma da cosa era stata causata? Dal SII si apprende che, nel corso della ricerca di una perdita occulta in zona, una manovra degli addetti ha comportato l’abbassamento della pressione idrica. Il problema è stato risolto nel giro di cinque ore. Un pomeriggio decisamente ‘caldo’ per i residenti, più del solito.