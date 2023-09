60 anni di vita insieme – le nozze sono datate 22 settembre 1963 – per Floriano Catana e Adiana Costantini, di Collescipoli (Terni). Per l’importante anniversario, un traguardo ma anche un nuovo punto di partenza, arrivano gli auguri degli affetti più cari: il figlio Robero, la nuora Romina e Sonny. Auguri a cui aggungiamo con piacere anche i nostri come umbriaOn.

