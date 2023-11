Terni, complesso Battisti e rotatoria: si inizia, c’è la notifica per il maxi cantiere

di S.F.

Un lavoro da durata presunta di 856 giorni, vale a dire quasi due anni e mezzo. È quanto riporta la notifica preliminare di cantiere depositata in giornata, mercoledì 15 novembre, per uno degli interventi più rilevanti in ambito urbanistico a Terni: sta per iniziare il maxi cantiere per la demolizione del rudere e la realizzazione della rotatoria all’incrocio tra via Battisti, via Tito Oro Nobili, via Borsi e via Oberdan.

GENNAIO 2023, ROTATORIA E PALAZZINA: COSA CAMBIA PER I POSTI AUTO

IL CONFRONTO SULLA PALAZZINA

AGOSTO 2023, IL FRAZIONAMENTO DELLA PARTICELLA DA CEDERE AL COMUNE

Cosa è previsto

Come noto – nell’ultimo anno se ne è parlato spesso – è prevista la demolizione dello storico edificio, la realizzazione al suo posto di una palazzina da cinque piani (circa venti metri di altezza) e, al contempo, la sistemazione viaria con la rotatoria al posto dell’incrocio attuale. A questo punto del piano attuativo di iniziativa mista pubblico/privata si giunge dopo la variante al Prg ed il frazionamento della particella da cedere gratuitamente al Comune di Terni: al primo piano ci saranno locali per uso commerciale, il resto tutto residenziale. Sono coinvolte la Pierino Euro srl e la Bonus Immobiliare srl. Di certo sarà difficile non notare i lavori. Salvo rinvii, inizieranno la prossima settimana dopo la delimitazione dell’area.