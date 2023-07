Terni, connessione Gruber-Cairoli: «Così non va in via di Porta San Giovanni»

I lavori in corso per la connessione Gruber-Cairoli a Terni, c’è chi lancia l’sos. Il mirino è puntato in particolar modo su via Porta San Giovanni, all’altezza dell’incrocio con via Tomassoni, motivo? Il marciapiede.

I DETTAGLI DEI LAVORI

L’allarme investimento

A scrivere a umbriaOn è una residente della zona: «Il marciapiede – l’sos – è sempre qualcosa di prezioso in una città, ma in questo caso gli abitanti del lato opposto al marciapiede stesso saranno costretti a rischiare di essere investiti. Non solo da tutti coloro che fino ad oggi, procedendo contromano e controsenso in bicicletta o in monopattino, hanno creato pericoli e rischi. Ma anche dai veicoli che, seppur circolando con regolarità saranno costretti ad avvicinarsi ai portoni dal civico 16 al 22 di via Porta San Giovanni. Inoltre – la segnalazione – coloro che svolteranno a sinistra provenendo da via Tomassoni dovranno sicuramente avventurarsi in manovre e magari strusciare e/o deturpare il muro della casa all’angolo». Non finisce qui: «È altresì evidente che il portone del civico 16 è stato messo più all’interno per evitare di essere investiti. Si fa presente che una persona anziana di famiglia è in carrozzina e frequenta costantemente sia il numero 16 che il 20. Come poter ovviare a tale ingarbugliata situazione ? Costruendo – l’input – il marciapiede anche sul lato opposto a quello di già avviata realizzazione. Va sempre ricordato che non ci sono cittadini di serie A e di serie B».