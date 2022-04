Consulta comunale giovani Terni: chiuso il cerchio

Consulta comunale dei giovani a Terni, il quadro è chiuso. Lunedì la commissione – in testa c’è la dirigente ad istruzione e welfare Donatella Accardo – ha esaminato le richieste pervenute per la composizione e al termine c’è stato il via libera: a comunicarlo sono i consiglieri comunali Alessandro Gentiletti (Senso Civico) e Francesco Pocaforza (Lega), membri effettivi dell’organo. I supplenti sono Michele Rossi (Terni Civica) e Paola Pincardini (FdI).

Chi c’è dentro

Associazioni culturali

⁃ Filippo Formichetti per l’Associazione Terni Valley

Associazioni sportive, associazioni di impegno sociale, volontariato, oratori

⁃ Giulia Valentini per l’Age

⁃ Camilla Stefanelli per Terni Marathon

Associazioni studentesche universitarie

⁃ Lorenzo Mazzola per UdU Sinistra Universitaria

⁃ Giorgio Tropeoli per Uds

Associazioni studentesche delle scuole superiori

⁃ Francesco Palmiotto per Altrascuola – Rete Studenti Medi

Giovani ‘indipendenti’

⁃ Andrea De Angelis

⁃ Giacomo Straccini

⁃ Luca Serantoni

⁃ Jessica Liti

⁃ Virginia Grisci

⁃ Alessandro Picchi

⁃ Giordano Domenici

⁃ Federico Clementini

⁃ Christian Trivelli

⁃ Filippo Pesciaioli

⁃ Caterina Proietti

⁃ Ilaria Brizi

⁃ Valentina Persichetti

⁃ Riccardo Castaldo

⁃ Alessio Moroni

Rappresentanti del polo scientifico Didattico di Terni – Università degli Studi di Perugia

– Michele Forti (studente di medicina)

– Antonino Pola (studente di scienze per l’investigazione e la sicurezza)

Rappresentanti delle scuole superiori del territorio

– Antonio Kovach per l’istituto Angeloni

– Leonardo Minirda per il Liceo scientifico Donatelli

– Veronica Fiorelli per l’istituto Casagrande – Cesi

– Carlotta Scansini per il Liceo classico Tacito

– Sofia Djanala Diridalini per l’istituto tecnico Allievi Sangallo

Il ringraziamento e la partecipazione

«Vogliamo ringraziare – le parole di Gentiletti e Pocaforza – le tante e i tanti che hanno fatto richiesta e complimentarci, anche con chi non è per ora riuscito ad entrare. Le lettere motivazionali e i curricula sono stati tutti di grande valore ed è stato difficile stilare la graduatoria. Segno di una città viva e ricca di giovani talenti, a cui pur nelle differenze ideali che ispirano le forze politiche che rappresentiamo, guardiamo con fiducia per il futuro della classe dirigente della città e la continuità di un percorso di rinnovamento, anche generazionale, che va promosso e in nessun modo interrotto. Ringraziamo le consigliere e i consiglieri comunali per la fiducia che ci hanno dato, la dirigente dott.ssa Accardo e gli uffici, che hanno con generosità svolto le operazioni di scrutinio. Di intesa con essi, in attesa degli atti formali, comunichiamo i nominativi dei giovani che allo stato comporranno la Consulta e auguriamo – concludono – a ciascuno di loro e alle realtà da cui provengono il nostro in bocca al lupo e buon lavoro, che siamo certi sarà proficuo e utile per ogni schieramento e forza politica, grazie al quale potremo intraprendere la strada migliore nell’interesse della nostra città e dei più giovani». La consulta è un organismo permanente per trattare il tema della condizione giovanile del territorio: la funzione è consultiva e propositiva a favore di ragazzi e ragazze tra i 16 ed i 34 anni.