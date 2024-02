Terni: cordoglio per la scomparsa di Mario Mideja

«Una persona seria e un professionista affermato, a cui mi unisce non solo la comune appartenenza politica, ma anche un’amicizia profonda». Così il segretario provinciale di Terni del Partito Socialista Italiano, Giuseppe Chianella, ricorda la figura di Mario Mideja, venuto a mancare all’età di 87 anni e i cui funerali si terranno giovedì alle ore 14.15 nella chiesa di Nostra Signora di Fatima, a Gabelletta. Ragioniere commercialista iscritto all’Ordine dal 1961, Mideja era titolare di uno studio commerciale nel centro di Terni e «il suo rapporto con le istituzioni, nei vari incarichi ricoperti – prosegue Chianella – è stato sempre onorato con grande professionalità». Al cordoglio si è unito anche il Pd di Terni per voce del proprio segretario, Pierluigi Spinelli. In occasione dei funerali di Mario Mideja verrà attivata una raccolta di fondi in favore dell’associazione ‘Il sogno di Rebecca’.

Condividi questo articolo su