Terni, crollo gru piazza Dalmazia: ribaltate le assoluzioni in primo grado con 4 condanne

Quattro condanne e un’assoluzione: la Corte d’appello di Perugia ha sostanzialmente ribaltato la sentenza di primo grado, emessa nel febbraio del 2021 dal tribunale di Terni, in merito al crollo della gru montata all’interno di un condominio di piazza Dalmazia, avvenuto il 30 luglio del 2014. L’incidente aveva causato danni a diversi edifici ed anche – per l’accusa – la morte del 99enne Pierino Maraga, a seguito di lesioni che ne avevano definitivamente compromesso il già precario stato di salute, fino al decesso avvenuto lo stesso giorno in ospedale. Come riporta il quotidiano ‘Il Messaggero‘ in un articolo a firma di Nicoletta Gigli, la Corte perugina – presidente Micheli, giudici Fornaci e Panariello – mercoledì ha condannato ad otto mesi di reclusione per crollo colposo Giuseppe Flamini (titolare dell’impresa esecutrice dei lavori, Amilcare Pliatsidis (coordinatore per l’esecuzione dei lavori), Piero Viva (tecnico installatore e montatore della gru) e Daniele Rinaldi (capo cantiere preposto). Tutti sono stati assolti dall’accusa di omicidio colposo in relazione alla morte del Maraga. Confermata l’assoluzione dell’amministratore della società proprietaria della gru, Emiliano Biancifiori. Nel giudizio di primo grado, l’unica condanna era stata per il Rinaldi (1 anno di reclusione) mentre gli altri imputati erano stati tutti assolti ‘per non aver commesso il fatto’. La Corte, chiamata ad analizzare la vicenda sul piano giudiziario in seguito alle impugnazioni da parte della procura generale e della difesa dell’unico condannato, avrebbe rilevato – saranno le motivazioni della sentenza a chiarirlo definitivamente – quanto già osservato da alcuni periti in fase di indagine, ovvero che la piattaforma di cemento su cui era poggiata la gru, non aveva le caratteristiche idonee a tale scopo.

Condividi questo articolo su