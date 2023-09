Terni, ‘cura’ delle pendici rocciose di Cesi: appalto a Bolzano con ribasso del 24,8%

di S.F.

Sarà una ditta di Bolzano ad occuparsi di un lavoro delicato e di assoluta rilevanza per la riduzione del rischio idrogeologico in merito alle pendici rocciose dei Cesi. Il Comune ha dato il via libera all’affidamento per il secondo lotto del X stralcio: entrerà in azione la Unirock srl, al top del bando grazie ad un ribasso del 24,84% ed un importo di aggiudicazione netto di poco superiore ai 387 mila euro. Niente da fare per le altre quattro ditte coinvolte nella procedura negoziata. «L’area di progetto ad oggi si trova in una situazione di criticità notevolmente preoccupante. Riguarda tuttavia non solo l’aspetto geotecnico e della stabilità dei versanti, ma affonda le sue radici in un sistema gestionale generale poco incline al controllo puntuale della situazione evolutiva del sito», è stato specificato nella documentazione tecnica. Focus dunque sul consolidamento e non solo. Ci sarà anche la sostituzione e riposizionamento della barriera paramassi. A seguire l’iter è il responsabile unico del procedimento Leonardo Donati.

ALTRO MEZZO MILIONE PER LE PENDICI ROCCIOSE DI CESI

