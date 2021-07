Parco Campitello Terni Cura e animazione: Arci e Anpis in campo

La rivalutazione del parco anallergico come ambiente educativo/formativo per famiglie e bambini, nonché promuovere la cultura della reciprocità tra nuovi e vecchi abitanti del quartiere sotto un profilo interculturale. Sono i macro obiettivi generali del patto di collaborazione tra il Comune di Terni, Arci e Anpis riguardante l’area verde di via delle Palme/Palme nel quartiere di Campitello: coinvolti anche i ragazzi del progetto Sai/Siproimi – ex Sprar – per la riqualificazione. Si tratta di una sorta di ‘rinnovo’.

PARCO CAMPITELLO, MI RIFIUTO IN AZIONE

‘Tutti al parco’

Arci Terni (rappresentanto nella stipula del patto da Francesco Camuffo, per il Comune se ne occupano la dirigente Donatella Accardo e la funzionaria Laura Brignone della direzione welfare) si occuperà della rigenerazione delle attrezzature sportive e delle panchine, dell’installazione di un gazebo, dell’organizzazione di corsi di formazione per i giovani Sai/Siproimi e dell’animazione sociale del parco. Il tutto grazie ai volontari dell’associazione. Sponda Anpis (il referente è Mauro Nannini) spazio ad eventi sportivi e ludici: la richiesta era arrivata lo scorso 16 marzo ed ora si è giunta alla definizione dell’accordo. «Arci Terni – viene evidenziato – persegue scopi di promozione e di solidarietà sociale e, attraverso la cura e l’animazione della nuova area verde e le attività svolte dai ragazzi Sai/Siproimi prevede delle ricadute positive sull’ambiente, sia dal punto di vista fisico che sociale. Tali azione saranno volte a favorire il miglioramento della qualità e della quantità di iniziative atte a sensibilizzare la cittadinanza, anche in riferimento alle manifestazioni di cultura locale e multietnica che valorizzano le radici storiche della città». L’amministrazione in tutto ciò svolgerà un ruolo di supporto e controllo grazie al consueto laboratorio urbano permanente. Il patto ha validità annuale.