Terni, il debutto del mercatino artigianale all’ex foresteria – Foto

Tempo di debutto per il mercatino artigianale e hobbistica all’interno dei giardini dell’ex foresteria di Corso Tacito. Sabato il primo degli appuntamenti – quattro weekend in tutto, l’ultimo il 22 e 23 dicembre – previsti fino a ridosso del Natale: spazio a diversi settori merceologici quali sport, hobby, intrattenimento, arte, gioielli, orologi, oggettistica in pelle, feltro e acciaio. L’autorizzazione del dirigente allo sviluppo economico Paolo Grigioni è per venti espositori e l’organizzazione è in mano ad un’associazione, la ‘Comitato per lo sviluppo del mercatino delle anticherie’. Maltempo e poco ‘traffico’ nell’evento numero uno, domenica si replica.

