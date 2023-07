Terni piange Riccardo, cuore rossoverde. Aveva 43 anni

Lutto a Terni e nel mondo della Ternana per la scomparsa di Riccardo Costantini, 43 anni. Conosciuto da tanti per la sua passione per i colori rossoverdi, che ha sempre tifato con amore, Riccardo si è spento in ospedale a causa dei problemi di salute che lo affliggevano. La notizia ha presto fatto il giro della città e in tanti in queste ore si stanno stringendo attorno al dolore della mamma e dei suoi cari: un abbraccio affettuoso di fronte a un cordoglio profondo e sentito. Una vicinanza espressa anche dall’amministrazione comunale e in particolare, con un post su Facebook, dal vice sindaco Riccardo Corridore. I funerali del 43enne ternano si terranno lunedì 24 luglio, alle ore 10, nella cappella dell’obitorio dell’ospedale ‘Santa Maria’ di Terni. Cordoglio e condoglianze ai familiari anche da parte dell’associazione ‘Terni col Cuore’: «Si occupava dell’apertura e della chiusura dei parchi cittadini».

