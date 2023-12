Terni: donate 300 mascherine in grafene all’ospedale in memoria di Walter Patalocco

Bel gesto della famiglia Patalocco per ricordare il compianto Walter, giornalista ed ex caposervizio del quotidiano ‘Il Messaggero’ a Terni, scomparso lo scorso 5 novembre all’età di 72 anni. La decisione è stata quella di donare, in sua memoria, 300 mascherine in grafene all’azienda ospedaliera ‘Santa Maria’. Ciò attraverso le donazioni raccolte in occasione dei funerali. Il materiale è stato ricevuto dal responsabile donazioni dell’ospedale, Leonardo Fausti.

Condividi questo articolo su