Terni: donazioni per l’oncologia dell’ospedale e per il ‘Progetto Venere’

Importanti donazioni per l’oncologia dell’ospedale ‘Santa Maria’ di Terni, in particolare per il ‘Progetto Venere’, da parte delle famiglie di Donatella Chiocci e del dottor Francesco Lana. Si tratta di elementi per completare l’arredamento della stanza polifunzionale in cui è attivo settimanalmente il servizio. A ricevere la donazione sono stati la caposala Cristina Proietti, Massimo Rizzo della direzione medica di presidio, il primario Sergio Bracarda e il responsabile delle donazioni, Leonardo Fausti. Dal 2011 ‘Terni x Terni Donna’ della Fondazione Aiutiamoli a Vivere presta servizio di volontariato presso il reparto diretto dal dottor Bracarda. Ciò attraverso il ‘Progetto Venere’, che prevede anche trucco e pettinatura per le donne in cura nel reparto di oncologia, e ‘Non sei sola’ che si realizza in uno sportello informativo a sostegno delle pazienti, presso il Centro Salute Donna.

