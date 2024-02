Terni, dopo oltre un anno riparte l’ex Carmen Café

di S.F.

Commercio a Terni, consuete movimentazioni tra chiusure e aperture depositate al Suape negli ultimi giorni. Una delle ultime in ordine di tempo riguarda il civico 43 di via Lungonera Savoia, vale a dire il luogo che fino al 2022 ha ospitato – complicato non notare la scritta vista la grandezza – il Carmen Café: c’è chi ha deciso di farlo ripartire dopo oltre un anno e mezzo di stop (formalmente dal 31 agosto 2022). Il settore resta lo stesso: il via libera riguarda il Vibe Bar. Tra le aree interessate da nuove attività ci sono corso Tacito 103 (un fast food asiatico) e via Romagna 51 (ancora in ambito alimentare). Tra le cessazioni/sospensioni invece risultano quelle di viale Turati 24c e via Menotti 28.