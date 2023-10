Terni, Euro Sport Club: nuova stagione al via. La carica dei 42 per la corsa

Entusiasmo e ottimismo in casa Euro Sport Club Terni per l’avvio della nuova stagione sportiva. Gli atleti della corsa hanno ripreso la preparazione: sono in 42, tutti seguiti con attenzione da Alessio Rossi. Gli obiettivi? «Sono sicuramente – spiega la società di Carlo Danieli – la partecipazione ai campionati italiani, cercando di migliorare i risultati ottenuti lo scorso anno e per i più piccoli, oltre alla partecipazione al campionato italiano a loro dedicato, la presenza con ambizioni di podio ai trofei nazionali più importanti del circuito».

La squadra del pattinaggio artistico, sotto la guida dei tecnici Erica Colaceci, Antonella Marini e Silvia Mangialardi, ha ricominciato la preparazione dal 4 settembre presso lo spazio polifunzionale di via Irma Bandiera. Per loro gli obiettivi che la società e i tecnici si sono posti sono sicuramente la partecipazione ai campionati Italiani degli enti di promozione sportiva, la partecipazione all’importantissimo trofeo Lazio e ad altri trofei nazionali, cercando di migliorare i già buoni risultati dello scorso anno.

Roller Day e Notte bianca

Nello scorso weekend intanto si è svolto il Roller Day con le scuole ternane: oltre 200 i bimbi che, per la prima volta, hanno provato il pattinaggio a rotelle. «In continuità con il progetto sport nei parchi, nell’area comunale di via delle Palme, circa cinquanta alunni/e della scuola primaria Fatati hanno svolto l’attività di pattinaggio. Per molti – evidenzia la società – è stato un consolidamento di quanto già acquisito la scorsa stagione, per altri invece è stata la prima esperienza». Euro Sport Club di scena anche alla ‘Notte bianca dello sport’ di Terni.