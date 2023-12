Terni, ex foresteria: revocata l’ordinanza di chiusura

di S.F.

Chiusura – esclusi i weekend – fino al 7 gennaio? Questa era previsto in origine, ora c’è la revoca dell’ordinanza. Ancora novità in merito all’utilizzo del parco dell’ex foresteria a Terni.

Cosa è successo

Palazzo Spada aveva disposto lo stop per tutto dicembre e la prima settimana di gennaio – fatta eccezione per lo svolgimento dei mercatini di Natale – per consentire ai Lions Club San Gemini Terni dei Naharti di effettuare i lavori nell’ambito del patto di collaborazione con il Comune. Ora è stata ultimata la prima fase delle operazioni e dunque il sindaco Stefano Bandecchi ha disposto la revoca dell’ordinanza. Torna così la piena fruibilità dei giardini.