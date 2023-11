Terni, fermata di manutenzione per l’inceneritore Acea: lavori per oltre 3 mesi

di S.F.

Inceneritore Acea di via Ratini, altri movimenti in vista. O meglio, in questo caso si parla di una fermata di manutenzione straordinaria con Elena Panico responsabile del procedimento: si tratterebbe di un’operazione legata alla necessità di adeguarsi ad una nuova normativa di settore. Iter lungo a giudicare dalla notifica preliminare di cantiere: 103 giorni con conclusione prevista a ridosso della primavera 2024. Di recente, a luglio, era invece scattato il revamping della linea trattamento fumi per la capacità di abbattimento degli inquinanti.

LUGLIO 2023, IL REVAMPING DELLA LINEA TRATTAMENTO FUMI: CONCLUSIOE AD APRILE 2024

MARZO 2022, IL RINNOVO AIA FINO AL 2038 E L’OK AL REVAMPING

RIESAME E RINNOVO AIA ACEA: IL DOCUMENTO TECNICO