Terni: fiume Nera in piena in Valnerina – Foto e video

Anche il fiume Nera – sia in provincia di Perugia che in quella di Terni – ha risentito delle abbondanti piogge cadute fra la giornata di martedì e la notte successiva, tanto che il sovraccarico è apparso evidente e il corso d’acqua ha esondato in diversi punti della Valnerina, senza tuttavia creare danni. Esondazioni ‘controllate’ e avvenute su aree che, in caso di necessità, possono svolgere tale funzione, contribuendo in maniera decisiva a ridurre rischi e problematiche. Ciò è stato possibile anche attraverso la regolamentazione dei livelli nei punti di sbarramento Enel a valle della Cascata delle Marmore. Mercoledì mattina, ad esempio, sono stati aperti gli impianti di Penna Rossa – il primo dopo la Cascata – e Galleto. Azioni che hanno comportato un importante afflusso d’acqua anche nel tratto di fiume che attraversa la città di Terni. Segno che ‘a monte’ si è raggiunto il limite massimo, come dimostra il livello delle acque all’altezza del ponte di Torreorsina – in foto – vigilato dalla polizia Provinciale di Terni, presente in zona insieme a personale della vigilanza idraulica della Regione Umbria, agli agenti delle polizia Locali del territorio ed ai volontari della Protezione Civile. Al pomeriggio di mercoledì, complessivamente, la situazione appare ordinaria e sotto controllo.

