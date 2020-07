Terni, fuga di gas in via Toscana: c’è il 115

Momenti di tensione nella prima serata di giovedì in via Toscana, a Terni. La causa: una fuga di gas che ha interessato un appartamento posto al quarto piano di una palazzina, dove vive una donna. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando provinciale che hanno ripristinato le condizioni di sicurezza e scongiurato rischi per i residenti. Con loro anche gli agenti della squadra Volante. A lanciare l’allarme sarebbe stata una vicina che aveva avvertito l’odore di gas, diffusosi anche sulle scale dell’edificio.

