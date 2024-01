Terni, gestione canile Monte Argento: l’appalto biennale vale 270 mila euro

di S.F.

Canile di Monte Argento a Terni, tempo di bando per la gestione. In vista dell’ultimazione del restyling da circa 800 mila euro avviato il 10 ottobre e con conclusione prevista per l’8 marzo, il Comune ha pubblicato l’avviso per l’affidamento della struttura: il quadro economico complessivo è di 270 mila euro.

La razionalizzazione

L’importo effettivo biennale per la gestione è quantificato in 213.114 euro, il resto sono somme – Iva, Anac, imprevisti ecc. – a disposizione. In primavera l’adeguamento del canile sarà terminato e nell’avviso pubblico viene specificato che «al completamento dei lavori, occorrerà modificare il modello di gestione pregresso con l’obiettivo di razionalizzare la spesa complessiva della gestione dei canili rifugio e sanitari di competenza del Comune di Terni». L’associazione protezionistica sarà selezionata in due fasi: la prima con l’individuazione delle associazioni del terzo settore interessate attraverso l’indagine di mercato, la seconda con la presentazione dell’offerta. Per l’11 gennaio è prevista l’ultimazione della procedura. Se ne occupa il responsabile unico di progetto, il funzionario con alta professionalità Federico Nannurelli.