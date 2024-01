Terni: gli infermieri e le maxi emergenze. Convegno di successo del Cives con l’Opi

LE FOTO

Si è tenuto venerdì a Terni, presso la sala conferenze del corso di laurea in medicina e chirurgia dell’università di Perugia, l’evento dal titolo ‘Il ruolo dell’infermiere in Protezione civile’, promosso dal Cives (Coordinamento infermieri volontari emergenza sanitaria) con il patrocinio dell’Ordine delle professioni infermieristiche di Terni. Ad aprire i lavori, con il saluto di benvenuto, la neo presidente Cives Emanuela Roncella e la presidente dell’Opi Emanuela Ruffinelli: quest’ultima ha voluto ricordare la proficua operosità della precedente esperienza Cives, auspicando che anche l’attuale associazione possa dare numerosi contributi agli infermieri e alla popolazione tutta. A portare i saluti istituzionali, l’assessore comunale Viviana Altamura e l’assessore regionale Enrico Melasecche Germini che hanno lodato l’iniziativa dell’associazione Cives Terni, ricostituita il 15 settembre 2023 dopo una precedente esperienza positiva negli anni che vanno dal 2011 al 2018. A seguire sono intervenuti Francesco Lucaroni, responsabile Regione Umbria per il volontariato della Protezione civile, accompagnato dalla collaboratrice Orietta Landrini, e infine il presidente nazionale Cives Maurizio Fiorda che ha portato i propri saluti. I relatori hanno focalizzato la loro attenzione sull’impegno dell’associazione su formazione e informazione alla cittadinanza, per educare sulle corrette modalità di comportamento, gestione e prevenzione delle maxi emergenze, ribadendo come la professione infermieristica è da sempre attenta e sensibile alle tematiche relative alla solidarietà e al sostegno delle fasce più fragili e alle vittime di disastri e calamità. A conclusione della giornata gli infermieri sono stati invitati a sostenere l’associazione per garantire la loro presenza qualificata in tutti i settori della sanità.