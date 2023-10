Terni, global service per edifici comunali: appalto a Bologna con ribasso del 35%

di S.F.

Una società bolognese già nota nel settore, la Rekeep spa. È lei a prendersi l’appalto biennale del Comune di Terni per i servizi di manutenzione integrale e global service degli impianti tecnologici per gli edifici comunali 2023-2024: c’è il via libera con un ribasso del 35,2% per un importo di 140 mila euro.

GLOBAL SERVICE, LA BAGARRE 2022 IN COMUNE: MAXI CONCESSIONE SOSPESA

IL TENTATIVO 2022 PER LA CONCESSIONE QUINDICENNALE

A cosa serve

Si tratta dei servizi per la reperibilità, la manutenzione integrale, global service tecnologico, garanzia di continuità e affidabilità degli impianti termici, di raffrescamento, antintrusione e rilevazione incendi nelle strutture di proprietà del Comune. L’importo soggetto a ribasso era di 210 mila euro ed a spuntarla è il gruppo bolognese; si parla anche di gestione operativa e conduzione degli impianti ed a seguire l’iter ci ha pensato il responsabile unico del procedimento, l’ingegnere Nazareno Claudiani. Nel 2022 il tema scatenò diverse polemiche, con tanto di rottura all’interno della maggioranza sulla maxi proposta di concessione quindicennale.