Terni: hanno un falso distintivo dell’Arma e le radioline. ‘Beccati’ presunti truffatori

L’intervento è scattato venerdì mattina per due uomini che, in un noto bar di Terni, stavano infastidendo i clienti con il loro comportamento. Per questo i carabinieri del Nor della Compagnia di Terni si sono portati sul posto: i due alla vista della pattuglia, hanno tentato la fuga in auto. E un motivo c’era.

Rintracciati

Nel giro di pochi minuti, l’utilitaria su cui erano saliti a bordo è stata intercettata e fermata alla prima periferia della città. Un’azione che – sottolinea il comando provinciale dei carabinieri di Terni in una nota – è stata possibile grazie anche alla profonda conoscenza del territorio da parte dei militari impegnati nell’attività.

Scoperti

Ad ogni buon conto, i due sono risultati originari della Campania e con precedenti di polizia. Non hanno saputo giustificare la loro presenza a Terni e, soprattutto, le perquisizioni a cui sono stati sottoposti hanno fatto emergere qualcosa di interessante. Uno dei due aveva con sé un falso distintivo dell’Arma dei carabinieri ed entrambi erano dotati di una radio ricetrasmittente. Scontate le denunce per possesso di segni distintivi di forze di polizia contraffatti. L’ipotesi è che fossero giunti in zona per compiere truffe ai danni di persone anziane, sole o indifese. Proposto per entrambi anche il foglio di via obbligatorio da Terni.