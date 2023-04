Terni: i carabinieri portano la cultura della legalità alla ‘De Filis’

La cultura della legalità entra a scuola. Nei giorni scorsi il comando provinciale dei carabinieri di Terni ha tenuto due incontri con le classi 2 e 3 media dell’istituto comprensivo ‘De Filis’ di Terni, nell’ambito delle iniziative connesse al protocollo d’intesa tra l’Arma dei carabinieri e il ministero dell’Università e della Ricerca. Il dirigente scolastico, la professoressa Maria Paola Morelli, unitamente ai referenti del progetto, ha rivolto un ringraziamento ai rappresentanti dell’Arma intervenuti, introducendo le tematiche del bullismo e delle dipendenze, al termine di un progetto scolastico in atto già da alcuni mesi.

I temi trattati

I carabinieri intervenuti, nella loro esposizione, si sono soffermati sugli argomenti pilastro del progetto sulla legalità quali bullismo e cyber bullismo, l’utilizzo consapevole dei social network ed i rischi della rete, fornendo consigli pratici su come i ragazzi dovrebbero comportarsi e ricordando quanto sia importante, in caso di difficoltà, chiedere aiuto ad una persona adulta ed alle forze di polizia per i fatti più gravi. Nelle diverse fasi che hanno caratterizzato lo sviluppo degli incontri, sono state illustrate le nozioni essenziali che caratterizzano i comportamenti delle persone violente, dei bulli e dei tossicodipendenti, nonché le conseguenze dell’uso smodato delle bevande alcoliche e gli effetti dannosi che l’uso delle sostanze stupefacenti provoca sull’organismo. Costruttivo il confronto con i ragazzi sui temi trattati, finalizzato ad approfondirne contorni e tratti salienti sia dal punto di visto sociale ed educativo, sia dal punto di vista più strettamente legato alle funzioni preventive e repressive dell’Arma dei carabinieri contro ogni forma di violenza e di illegalità. Incontri che confermano dell’impegno sinergico tra Arma dei carabinieri e istituzioni scolastiche nel sostegno della crescita dei giovani cittadini del futuro.