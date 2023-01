Powerlifting Terni, il 2023 di Quaglietti inizia con un argento in terra lombarda

Viaggio in terra lombarda e ritorno con medaglia tricolore per il 33enne ternano Maurizio Quaglietti, di scena nel weekend al PalaFipl San Zenone al Lambro – Milano – per la 22° gara nazionale open di panca attrezzata nel powerlifting: per lui 190 chili sollevati nella categoria 74 chili e argento. «Comunque soddisfatto di essermi confrontato con i più forti panchisti. Il livello degli atleti è sempre alto in ogni competizione e risulta davvero difficile arrivare ad un bel piazzamento». Come di consueto ad aiutarlo c’è il team composto dal coach Alessandro Favorito, dalla biologa nutrizionista Eleonora Teodori, dall’osteopata Francesco Gobbi e dal fisioterapista Simone Nastri.

