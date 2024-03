Terni: il ‘grazie’ di una mamma al personale dell’ospedale

di S.Z. (lettera firmata)

Sono la mamma di una ragazza che ha avuto un incidente stradale giorni fa. Ho il forte desiderio di ringraziare di cuore tutto il personale del pronto soccorso e i vari medici specialisti che si sono susseguiti del nosocomio di Terni per la professionalità, la gentilezza e premura mostrata e, non meno importante, il prezioso supporto emotivo e psicologico verso tutti noi familiari e i due ragazzi coinvolti nell’incidente. Queste cose hanno un valore enorme quando si vivono momenti terribili e di paura, ma soprattutto hanno ancor più valore quando purtroppo tutto il personale sanitario è costretto a lavorare in condizioni fortemente disagevoli a volte impossibili per il grande turn over di pazienti accolti nel pronto soccorso. Triste a dirsi, spesso anche vessato moralmente. In conclusione, a nome mio, di mia figlia e della nostra famiglia rinnoviamo il nostro grazie sincero… buon lavoro ragazzi!