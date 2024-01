Terni: in casa droga e contanti per oltre 70 mila euro. Condannato ex militare 29enne

I due arresti risalgono a venerdì 4 dicembre, quando gli investigatori della IV sezione antidroga della squadra Mobile di Terni avevano fermato dapprima un cliente-pusher 26enne, titolare di una ditta edile, che aveva appena acquistato due cilindri di hashish al prezzo di 200 euro ciascuno, e poi lo spacciatore vero e proprio, il 29enne ternano F.D.F., che in casa – zona Cinque Strade – aveva marijuana e hashish per un valore di mercato stimato in circa 50 mila euro, oltre ad un ‘tesoretto’ di 27.460 euro in contanti, per la maggior parte contenuti in una cassetta militare a chiusura ermetica, utilizzata normalmente per le cartucce. Entrambi, nei giorni scorsi, sono stati condannati dal gip Simona Tordelli con le modalità del rito abbreviato. A riportare la notizia è il quotidiano ‘Il Messaggero‘ con un articolo a firma di Nicoletta Gigli. Il 29enne, ex militare e che lavora come corriere, è stato condannato a due anni di reclusione oltre ad 8 mila euro di multa: contestualmente alla sentenza, si è visto revocare gli arresti domiciliari ed è tornato in libertà. Il 26enne si è visto invece infliggere una pena di un anno e due mesi di reclusione, oltre a 4 mila euro di multa. L’operazione della Mobile ternana era partita dalle segnalazioni di alcuni abitanti della zona, insospettiti dal viavai di soggetti estranei al quartiere che transitavano in una strada chiusa, di solito utilizzata solo dai residenti. Al resto ci hanno pensato gli investigatori che, dopo aver monitorato la situazione, sono entrati in azione, scoprendo definitivamente il ‘giro’.

