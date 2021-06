Terni, in prognosi riservata la 76enne investita a Campitello

Una donna ternana di 76 anni, A.P. le sue iniziali, è stata investita da un’auto – una Volkswagen Golf condotta da una donna di 43 anni che procedeva in direzione Gabelletta – lunedì mattina intorno alle ore 9, di fronte alle scuole elementari di Campitello. L’anziana stava attraversando la strada quando è stata colpita – violento l’impatto – dall’autovettura. Immediati i soccorsi da parte del 118: la 76enne, ferita e sotto shock, è stata trasportata in ospedale. Sul posto si sono portati gli agenti della polizia Locale di Terni con personale della I sezione territoriale di borgo Rivo e dell’ufficio incidenti. Il tratto di strada interessato è stato temporaneamente chiuso per consentire i rilievi. A seguito degli accertamenti medici, relativi anche al trauma cranico riportato, l’anziana è stata ricoverata al ‘Santa Maria’ in prognosi riservata.

