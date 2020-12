Terni, in strada di Tavernolo il presepe è ‘di famiglia’

Dall’idea – attuata – di prendersi cura di quel piccolo spazio verde pubblico, che per molti non sarà importante ma che per i residenti della zona è un punto di riferimento, ad allestire proprio lì un presepe, il passo è stato breve. A compierlo, a Terni, la famiglia Bernardini – Marco, la moglie Cinzia e il figlio Leonardo – che, oltre ad occuparsi della manutenzione del giardino pubblico di strada di Tavernolo, fra Pantano e Sabbione, quest’anno hanno voluto condividere con tutti il proprio presepe. Che dalla proprietà privata della famiglia è ‘uscito’, con l’autorizzazione del Comune, per trovare una nuova casa in quell’angolo verde. Un modo di condividere lo spirito del Natale con tutti, abbellendo la zona, in un momento particolare per ciascuno.

