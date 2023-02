Terni, in viale Brin è tempo di demolizione: partono i lavori

di S.F.

Un po’ di riflessioni dopo il decreto Meloni sul Superbonus e alla fine la decisione. L’intervento si fa ed è complicato – il mezzo posizionato lunedì mattina di fronte all’edificio non è proprio piccolino – non notarlo considerato il punto centrale per la viabilità: è scattata l’operazione riguardante il complesso residenziale/commerciale all’incrocio tra viale Brin e via Pacifici, oggetto di uno scontro al Tar Umbria nel 2022 terminato con l’annullamento del permesso di costruire originario concesso dal Comune. Procedura rifatta anche per l’autorizzazione sismica e semaforo verde alla Brin 37 srl. La Rad Service srl di Gubbio è entrata in azione per le operazioni propedeutiche al primo step del restyling, vale a dire la demolizione del fabbricato esistente da quasi 27 metri di lunghezza su viale Brin: da quanto si apprende dovrebbe concretamente iniziare da mercoledì. Dopodiché seguira la ricostruzione. Il tutto in 619 giorni di lavoro, come si legge nella notifica preliminare di cantiere depositata a metà febbraio. Palla in mano in prima battuta al direttore dei lavori, l’ingegnere Gino Mariani.

IL 17 FEBBRAIO LA NOTIFICA PRELIMINARE DI CANTIERE

IL DEBITO FUORI BILANCIO PER IL CAOS AL TAR

DICEMBRE 2022, IL TAR ANNULLA IL PERMESSO DI COSTRUIRE DEL COMUNE