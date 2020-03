Terni, incendio in casa in via Giannelli

Incendio nel tardo pomeriggio di giovedì a Terni, all’interno di un appartamento posto al secondo piano di una palazzina di via Giannelli, nei pressi del parco della Passeggiata. Sul posto si sono portati i vigili del fuoco di Terni e gli operatori del 118. Denso il fumo sprigionatosi dal rogo che ha interessato soprattutto la camera da letto dell’abitazione. Tratto in salvo dagli uomini del 115 – che hanno domato le fiamme – il giovane che si trovava nell’appartamento e che, quando l’incendio è divampato, sembra stesse dormendo in un’altra stanza: sarebbe rimasto intossicato in maniera comunque lieve ed è stato trasportato in ospedale per accertamenti.

Condividi questo articolo su