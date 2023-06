Incidente stradale nella serata di domenica in via Gabelletta, a Terni. L’impatto è stato fra una motocicletta, che procedeva in direzione Terni, con in sella un uomo e un’autovettura Ford Fiesta il cui conducente era intento a svoltare. Ad avere la peggio è stato il centauro, soccorso dal 118 e trasportato in ospedale per le cure del caso. Sul posto, per gestire la viabilità e ricostruire la dinamica del sinistro si sono portati gli agenti della polizia Locale di Terni.

