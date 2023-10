Incidente a Maratta: tamponamento a tre e disagi per il traffico

LE FOTO

Incidente stradale nel tardo pomeriggio di mercoledì a Maratta, in via Bruno Capponi. Si è trattato di un tamponamento a catena che ha coinvolto tre autovetture: una Volkswagen Golf che ha tamponato una Opel Meriva, a sua volta finita contro una Fiat 500L. Sul posto per i rilievi è intervenuto personale dell’ufficio incidenti della polizia Locale di Terni. Gli addetti di Area Sicura si sono invece occupati della pulizia della carreggiata. Non gravi, fortunatamente, le conseguenze fisiche per i coinvolti. Significativi i disagi per la viabilità.