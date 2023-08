Terni, investito da un’auto in viale Trento: 75enne in coma. L’sos dei familiari

Un sos lanciato per essere aiutati a trovare chi, martedì, ha investito con l’auto il proprio caro. A farlo attraverso l’avvocato Massimo Longarini sono i familiari di un 75enne, coinvolto in un brutto incidente in viale Trento. Ora è in condizioni gravi: «È stato investito da un’auto mentre stava passeggiando a bordo della propria bicicletta. L’ignoto conducente – il messaggio – ha ritenuto di abbandonarlo lungo la strada; trasportato d’urgenza presso l’ospedale Santa Maria, il signor Gianfranco è in coma. La famiglia chiede a quanti abbiano assistito all’incidente di voler segnalare quanto a propria conoscenza». L’impatto è avvenuto nella tarda mattinata.

