Terni: la Filarmonica Umbra porta al teatro Secci il Trio Debussy

Domenica 10 marzo alle 17.30 la Filarmonica Umbra porterà sul palco del teatro Sergio Secci di Terni il Trio Debussy. I torinesi Antonio Valentino (pianoforte), Piergiorgio Rosso (violino), Francesca Gosio (violoncello), si sono formati alla scuola del Trio di Trieste e dell’Altenberg Trio Wien. Centinaia i concerti dalla fondazione, nel 1993 hanno debuttato alla Grosser Saal del Musikverein di Vienna; nel 1995 ottengono il secondo premio al Concorso internazionale ‘Gui’ di Firenze; nel 1997 il primo premio al Concorso internazionale ‘Trio di Trieste’; nel 1999 tengono un ciclo di concerti al teatro Coliseum di Buenos Aires; nel 2002 sono protagonisti all’Accademia di Santa Cecilia di Roma con il concerto Albatro di Ghedini, diretti da Jeffrey Tate. Ad oggi è il trio italiano più longevo e uno dei rari trii a tempo pieno del panorama internazionale. In programma per la serata il terzo e ultimo appuntamento con l’integrale dei Trii di Beethoven, e nello specifico il pubblico ascolterà l’Allegretto in si bemolle WoO 39, il Trio in do minore op.1 n. 3 e il Trio op. 79 Arciduca.

