Terni: la Polfer trova 320 chili di rame rubato

Significativa operazione della Polfer di Terni che, lungo la tratta ex Fcu fra Terni e San Gemini, ha recuperato 320 chili di corda di rame appartenenti alla linea ferroviaria elettrica e nascosti in una zona boschiva. Il materiale è risultato rubato in passato proprio lungo quella tratta ferroviaria. Un furto scoperto nell’immediatezza perchè nel recidere i conduttori in rame, era stato interrotto il cavo in fibra ottica che collega gli enti pubblici regionali. Il personale Polfer, nel corso del pattugliamento, ha ricercato proprio in quella zona, inoltrandosi in una radura dove la strada termina senza vie di uscita. Il rame era occultato tra gli arbusti ed è stato recuperato con l’ausilio del personale di Rete Ferroviaria Italiana.

Condividi questo articolo su