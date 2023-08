Terni: la polizia suona al campanello e la droga ‘vola’ dalla finestra. Due denunce

I controlli erano scattati martedì mattina, come già nei giorni scorsi a borgo Bovio, per verificare tutti gli aspetti relativi alla regolarità della presenza in Italia di cittadini stranieri. Ma poco dopo le 8, presso un condominio di via Campofregoso a due passi dalla questura di Terni, gli agenti della Volante, dopo aver suonato un campanello, hanno visto una sorta di involucro ‘volare’ da una finestra. Situazione sin troppo sospetta e che è stata ovviamente approfondita.

Chiusi in camera

Così il personale della stessa Volante e della squadra Mobile ha raggiunto l’abitazione in questione e i colleghi del Reparto prevenzione crimine Umbria-Marche hanno recuperato l’involucro, caduto proprio accanto a loro dopo essere rimbalzato su una piccola tettoia. Entrare nell’appartamento non è stato facile: gli agenti hanno dovuto suonare più volte al campanello. Poi alla fine ha aperto una donna di nazionalità nigeriana che ha detto di essere sola in casa. In realtà da una camera chiusa a chiave dall’interno, provenivano alcuni rumori: anche lì, dopo aver insistito un po’, la polizia si è fatta aprire e dentro c’erano due giovani, anche loro di nazionalità nigeriana.

Denunciati

Nell’oggetto fatto volare dalla finestra – in realtà un calzino nero – c’era una busta chiusa con del nastro adesivo e, all’interno, 19 piccoli involucri contenenti eroina per un totale di 18,5 grammi. Ovviamente nessuno dei presenti in casa si è assunto la responsabilità del ‘lancio’ e quindi del possesso della droga. Conseguenza: entrambi i giovani nigeriani – un 30enne residente a Moncalieri (Torino) e un 31enne residente in provincia di Reggio Calabria – sono stati denunciati a piede libero. Entrambi hanno dichiarato di essere a Terni in visita da qualche giorno e il 31enne è risultato gravato da precedenti per spaccio di droga, con denuncia a fine giugno da parte dei carabinieri di Terni che lo avevano intercettato e perquisito nella vicina via dell’Argine. Il 30enne era stato invece segnalato in prefettura come assuntore di stupefacenti.