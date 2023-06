Terni, spaccio di eroina in via dell’Argine: 31enne denunciato. Sarà espulso

Hanno assistito ad uno scambio di droga nei pressi del fiume Nera ed in poco tempo hanno chiuso il cerchio. L’Arma di Terni ha denunciato un 31enne nigeriano nel tardo pomeriggio di domenica durante un’attività lungo via dell’Argine.

Espulsione

Protagonisti dello scambio un 47enne ternano e il pusher: quest’ultimo aveva ceduto una dose di eroina per 20 euro ed i carabinieri sono intervenuti per bloccarlo. Lo spacciatore è stato denunciato a piede libero, poi gli approfondimenti: per lui precedenti di polizia, numerosi alias in passato, niente documenti ed irregolare sul territorio nazionale. Il 31enne è stato quindi accompagnato al centro per l’identificazione ai fini della successiva espulsione.