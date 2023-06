Terni: la rivincita di Cinzia che a 54 anni si diploma insieme alla figlia Aurora

di Francesca Torricelli

Madre e figlia che affrontano insieme le emozioni e le paure dell’esame di Stato. È la storia di Cinzia Bizzarri, 54enne ternana, che in questi giorni si ritrova sui banchi di scuola per diplomarsi come sua figlia, la 18enne Aurora. A raccontarci questa particolare storia sono i colleghi di lavoro di Cinzia, per farle una sorpresa.

«I tuoi colleghi sono orgogliosi di te»

«Siamo così orgogliosi di Cinzia, che lavora con noi all’Ipercoop di Terni come banconista – spiegano -. Non potevamo non farle la sorpresa di un articolo di giornale a lei dedicato. Cinzia, a causa di alcune vicissitudini della vita, non era mai riuscita a prendere il diploma, un sogno che aveva sempre tenuto nel cassetto. Fino a due anni fa quando ha deciso di iscriversi ai corsi serali di socio-sanitario all’istituto Casagrande-Cesi. Ed ora eccola qua, a sostenere gli esami di Stato per ottenere questo tanto desiderato diploma. E la cosa particolare è che negli stessi giorni, al liceo scientifico Galilei, anche sua figlia Aurora sta sostenendo gli esami. Cinzia, siamo emozionati e orgogliosi di te – concludono i colleghi -, goditi questo momento, te lo meriti».