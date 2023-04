Terni, l’Alleanza degli Innovatori: «Il voto utile siamo noi»

Presentazione ufficiale, venerdì mattina, per la lista civica dell’Alleanza degli Innovatori che sostiene la candidatura a sindaco di Paolo Cianfoni. Oltre a quest’ultimo c’erano Marco Sciarrini (capolista e presidente dell’associazione Cittadini Liberi promotrice della lista), Federico Salvati (Partito Repubblicano Italiano), Enrico Bartoccioni (coordinatore regionale LDE) e Andrea Fora (consigliere regionale e leader di CiviciX). Della lista fanno parte anche tre candidati di +Europa. “La nostra – ha detto Sciarrini – è l’unica proposta politica che ribalta la storia di Terni degli ultini 30 anni. Agli altri abbiamo chiesto di condividere la nostra visione e ora lo chiediamo ai cittadini ternani, consapevoli che l’Alleanza degli Innovatori è l’unico vero voto utile. Paolo Cianfoni rappresenta la sintesi di questo percorso che portiamo avanti da alcuni anni e che si caratterizza per essere autenticamente civico ed esterno alle forze politiche tradizionali”. Salvati (PRI) ha sottolineato l’esigenza di maggiore sicurezza che si avverte in città e di evitare che i cittadini vengano ‘stangati contra legem’, ad esempio pagando l’Imu su terreni di fatto non edificabili. Bartoccioni ha spiegato come LDE, a Terni, abbia costruito un’intesa con l’Alleanza degli Innovatori, “l’unica davvero attenta alle necessità locali: lotta alla spesa pubblica clientelare, rilancio delle attività artigianali, commerciali e produttive, un serio piano per il turismo e naturalmente risanamento del bilancio”. Il candidato sindaco Paolo Cianfoni ha parlato di “doppia ambizione. Realizzare il bene della città con un progetto e, a differenza degli altri, farlo davvero. E poi rigenerare la politica locale, oggi lontana dai ternani, dai quartieri, dal disagio. L’esempio più calzante – ha aggiunto – è il centrodestra che ha passato mesi a scegliere il colore della tessera del candidato sindaco”. Per Andrea Fora “leggere i programmi elettorali oggi è quasi un esercizio antistorico perché si tende a votare di pancia. Ci sono altri candidati molto più bravi a parlare all’emotività: noi con grande sforzo proponiamo un lavoro che parte da lontano, introducendo una chiave di lettura diversa e nuova. Gli altri hanno pensato a come tenere insieme pezzi di coalizione, noi siamo partiti da un progetto”. Di seguito i candidati dell’Alleanza degli Innovatori al consiglio comunale: Marco Sciarrini, Francesco Neri, Silvia Malavasi, Raffaella Bifolchetti, Khalid Bokhari, Stefano Bolletta, Susanna Campetella, Luisa Capuano, Rosaria Chiari, Simone Cordiani, Jacopo Diamanti, Maurizio Lucidi, Maria Grazia Massarelli, Simonetta Mauro, Adriano Mencarelli, Sandra Meriziola, Silvia Passeri, Filomena Perri, Giancarlo Pocetta, Nazario Sauro Santi, Sandro Santicchia, Paolo Scappiti, Maria Tampu.

LE FOTO