Terni: «Le Vibrazioni a cena da noi prima del concerto. Una soddisfazione»

«Le Vibrazioni, capitanate da Francesco Sarcina, hanno scelto il nostro ristorante per la cena dell’ultimo dell’anno, poco prima di salire sul palco di piazza Europa». È ancora emozionata Elisa Montagnoli del ristorante Carpe Diem a Terni. «Hanno prenotato per tutto lo staff e per una comitiva di loro amici e posso dire che sono stati tutti estremante carini e alla mano. Sarcina è stato molto gentile e disponibile e si è prestato a fare foto con noi del ristorante e anche con i clienti, ovviamente incuriositi da questi ospiti illustri. Hanno cenato con un menù ridotto per via dei tempi stretti, ma ci hanno assicurato di essersi trovati bene e questo ci riempie di orgoglio».

