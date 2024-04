Terni: lei ruba a Cospea e il compagno dà di matto. Denunciati

Una donna di 47 anni e il suo convivente 52enne, entrambi già noti alle forze dell’ordine, sono stati denunciati a piede libero dai carabinieri del comando stazione di Collescipoli in relazione a quanto avvenuto venerdì al centro commerciale Cospea di via Montefiorino. «La donna – spiega una nota dei carabinieri del comando provinciale di Terni – era stata notata dal personale di vigilanza in servizio di antitaccheggio mentre sottraeva prodotti alimentari all’interno del supermercato. Immediata la richiesta di intervento di una pattuglia dell’Arma di Collescipoli, i cui operanti hanno rinvenuto nella borsa della 47enne la refurtiva, poi restituita agli aventi diritto. Tuttavia, durante l’identificazione della donna, il suo convivente ha dato in escandescenze, inveendo nei confronti sia della compagna che dei militari, minacciati ripetutamente nel tentativo di ostacolarne l’intervento. Nella circostanza – spiegano i carabinieri – l’uomo ha danneggiato la maniglia della portiera posteriore dell’auto di servizio ed ha impugnato un paio di forbici che aveva con sé, minacciando di compiere un atto autolesionistico, finché non è stato immobilizzato dai militari. Per la donna è così scattata la denuncia per furto aggravato mentre l’uomo è stato a sua volta denunciato per minaccia a pubblico ufficiale, danneggiamento aggravato e porto abusivo di oggetti atti ad offendere».

