Terni, lo sport non molla e cerca unità

Lo sport che si ‘ribella’ alle limitazioni anti Covid che mettono in ginocchio le attività e chi le pratica. La manifestazione – ovviamente pacifica, molti piccoli atleti hanno partecipato – è andata in scena sabato pomeriggio nella zona tra l’area del camposcuola Casagrande e il parco Ciaurro. Ha visto presenti, oltre agli organizzatori, alcune associazioni del territorio che hanno voluto testimoniare la propria volontà di non mollare nonostante tutto. Presente anche il delegato del Coni locale, Francesco Tiberi. «Lo sport non ha colore, non ha religione, non ha orientamento: insieme siamo sempre meglio di uno solo», ha detto Leonardo Carletti – con lui anche Daniele Baronci – a coloro che si sono esibiti ciascuno nella propria disciplina. Alcune assenze hanno lasciato un po’ di amaro in bocca agli organizzatori: «Ma noi andiamo avanti uguale perché il nostro messaggio è di tenacia e speranza, nessuno mollerà di un centimetro». In prima linea su tutti il mondo degli sport di contatto, fitness e danza.

L’attività al parco Ciaurro

Per tutti una leggera corsetta all’interno del parco cittadino, quindi vari esercizi fisici sotto il ‘comando’ di Carletti e Baronci. Alle 19.30 secondo passaggio di giornata di giornata con il flashmob previsto in piazza della Repubblica: previsto l’intevento di sportivi, virologi e commercianti con l’autorizzazione della questura. «La situazione – il commento di Tiberi di fronte al camposcuola – è quella che è, nessuno vuole fare dispetti. Probabilmente un po’ di comunicazione in più sarebbe servita perché sono state assunte decisioni pesanti, magari ci potevano spiegare il motivo. Da ciò che si evince i problemi non sono nelle palestre e nei centri sportivi, ma dei trasporti per arrivarci». Baronci ha poi ribadito che «lo sport e tutte le attività devono unire, non dovete mollare», rivolgendosi in particolar modo ai più giovani.