Terni, Luca Tomìo di nuovo in azione su Leonardo e la cascata

Luca Tomìo, la cascata delle Marmore e Leonardo Da Vinci, si riparte. O meglio, la storia prosegue. Motivo? Per lo storico d’arte e ricercatore c’è l’incarico per produrre «uno studio saldamente ancorato ai fondamenti del metodo storico e della ricerca scientifica, focalizzato a determinare con il più alto gradiente di attendibilità la localizzazione del celebre disegno di paesaggio conservato agli Uffizi di Firenze, opera autografa e datata da Leonardo 5 agosto 1473». Tutto nasce da un protocollo d’intesa siglato dal ministero della cultura e il Comune di Terni, come sottolinea l’assessore Viviana Altamura. «Sono onorata di aver finalmente dato corso, insieme a tutta la giunta, ad uno studio che si atterrà ai più alti standard di ricerca scientifica e potrà dare a Terni ed al suo territorio una grande visibilità a livello nazionale ed internazionale. La ricerca si muoverà all’interno di un perimetro istituzionale molto elevato, che coinvolgerà anche le migliori risorse umane dell’Ente, così come quelle di altre importanti istituzioni storico-scientifiche sia nazionali che del nostro territorio e dell’Umbria». Da ricordare che la vicenda ha preso piede nel novembre del 2016, quando fu resa nota la scoperta legata a ‘Paesaggio con Fiume’.

Condividi questo articolo su